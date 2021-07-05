السعودية | “الصحة”: تسجيل 15 وفاة و1247 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 494032 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7891 حالة وفاة.

وأبرزت أنه تم تسجيل 1429 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 474368 حالة، لافتة إلى أن هناك 11773 حالة نشطة حالياً، من بينها 1350 حالة حرجة.