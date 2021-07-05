شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للعيد .. حجز إلكتروني لخدمات المسلخ بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة الشرقية عن خطة متكاملة تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتنظيم عمل المسالخ، تشمل على رفع طاقة المسالخ واعداد الأطباء البيطريين، والمشرفين، والجزارين، وعمال نظافة، وعمال التحميل، وسائقي السيارات المبردة بالاضافة الى الخدمات الالكترونية .

وأوضحت الأمانة الى إمكانية حجز موعد للاستفادة من خدمات المسلخ من خلال أيقونة الحجز عبر بوابة الأمانة الالكترونية، وسيتم تفعيل خدمة حجز موعد لذبح الأضاحي في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وقد تم السماح للمطابخ الحاصلة على التراخيص الالكترونية من بوابة الأمانة الالكترونية بذبح الأضاحي خلال أيام العيد،حيث أن خطة سير ذبائح الأفراد تسير بشكل تخطيطي،وتبدأ بمرحلة استلام الأضاحي وهي مرحلة الترقيم، ثم مرحلة الكشف قبل الذبح، من ثم مرحلة السلخ والتجويف.