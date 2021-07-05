أمير الشرقية يشيد بالفرق التطوعية: جهد محل تقدير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بالفرق التطوعية وما تقدمه من دعم ومساندة لأعمال الإنقاذ تحت إشراف الجهات المختصة.

أمير الشرقية يثمن الجهود

وأضاف سموه ” شباب الوطن يقوم بأدوار تطوعية كبيرة في العديد من المجالات ومن أهمها مساندة الجهات الرسمية في عمليات البحث والإنقاذ وهذا جهد مقدر من الجميع وثقافة نتطلع لنشرها بين أوساط الشباب ليساهموا في دعم الجهود وإنقاذ الأرواح بمشيئة الله”.

فريق المحترفون للبحث والإنقاذ

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين رئيس فريق المحترفون للبحث والإنقاذ التطوعي خالد بن عبدالعزيز العيسى يرافقه أعضاء الفريق.

وقدم العيسى شكره لسمو أمير الشرقية على استقبال أعضاء الفريق والاستماع لتوجيهات سموه التي ستساهم في تطوير العمل والمشاركة بشكل أفضل خلال الفترة القادمة في أعمال البحث والإنقاذ.



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