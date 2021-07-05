جامعة جازان تستقبل 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

مع فتح جامعة جازان بوابة القبول أمس الأحد ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ استقبلت الجامعة خلال 24 ساعة أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية، حيث تمتد فترة التقديم حتى الجمعة الموافق ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٢هـ.

جامعة جازان تسخر التقنيات لخدمة الطلاب:

ورحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بأبنائه وبناته طلبة الثانوية العامة، راجيًا لهم التوفيق في رحلة القبول والانتساب للجامعة ودوام تحقيقهم للنجاحات والتميز في مسيرتهم، مؤكدًا حرص الجامعة على تسخير كافة التقنيات والخدمات الإلكترونية للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم.

المسارعة بالتحصين:

كما أشاد بتحملهم لمسؤوليتهم الوطنية والمجتمعية في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأهاب معاليه بجميع منسوبي الجامعة وطلبتها المسارعة بتحصين أنفسهم للتمكن من دخول الجامعة، حيث لن يسمح بدخول الجامعة ابتداءً من 22 ذو الحجة إلا من كان محصنًا التحصين المعتمد من وزارة الصحة.

القبول إلكتروني في جميع المراحل:

فيما أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة جازان الدكتور أحمد فقيهي أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءًا من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الطلبات تنافسيًا بناءً على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولًا لإعلان النتائج.

معايير المفاضلة:

وبين أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب: “30 ٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30٪ اختبار القدرات العامة، 40 ٪ الاختبار التحصيلي”، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60 ٪ اختبار القدرات)، وستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة، لمن له طلب قبول في الجامعة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وختم الفقيهي حديثه بأن فريق الدعم الفني بعمادة القبول والتسجيل في الخدمة وعلى مدار الساعة للرد على تساؤلات واستفسارات المتقدمين ومعالجة بعض الإشكاليات في حينها مع عدم إغفال مشاهدة المحتويات الإعلامية التي بثتها الجامعة لعملية القبول من أجل إجراء القبول في جامعة جازان بشكل سليم.



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