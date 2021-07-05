بودكاست متمم يناقش وضع السوق المالية في إطار رؤية 2030

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُسلّط “بودكاست متمم” في حلقة مساء يوم غد الثلاثاء، الضوء على السوق المالية السعودية بما يتواكب مع برامج ومبادرات رؤية 2030، حيث يستضيف المهندس خالد بن عبدالله الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية.

تطوير السوق المالية

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة عدة مواضيع، منها التحول الذي أحدثته الرؤية على السوق المالية السعودية وإدراجها في المؤشرات العالمية، كما سيتم التطرق إلى تأثير حجم الشركات المدرجة في السوق المالية على التصنيف الدولي للسوق، بالإضافة إلى الحديث عن دعم نمو – السوق الموازية للشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية.

بودكاست متمم تعزيز مصادر المعرفة المالية

الجدير بالذكر أن وزارة المالية أسست مركز التواصل والمعرفة المالية عام 2019م، بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.

والمعروف أن بودكاست متمم، أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، ويمكن مشاهدة الحلقة على هذا الرابط:



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