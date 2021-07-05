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النقابة العامة للسيارات: 1600 حافلة لخدمة الحجيج وفق الإجراءات الصحية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

النقابة العامة للسيارات: 1600 حافلة لخدمة الحجيج وفق الإجراءات الصحية

تتبع 54 شركة ومؤسسة ضمن آلية منظمة لتقديم الخدمة

متابعات الخليج 365 - واس

تستعدّ النقابة العامة للسيارات لنقل 60 ألف حاج في موسم حج هذا العام ، بواسطة 1600 حافلة وفق خطة معدة تطبق الإجراءات الصحية الوقائية .

خطة النقابة العامة للسيارات

وتعمل الحافلات التابعة لـ 54 شركة ومؤسسة ضمن آلية منظمة لتقديم الخدمة تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل حافلة من حيث تحديد أماكن جلوس الحجاج بعدد 20 حاجاً في الحافلة الواحدة لتحقيق التباعد ، وتوزيع الحافلات بحسب اللون ” الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق ” على أربعة مسارات كل مسار يرتبط بموقع سكن الحاج .

مراقبة معايير الأداء المستهدفة

وأوضحت النقابة أن إدارة الإشراف الميداني تباشر تنفيذ الخطة التشغيلية ومراقبة معايير الأداء المستهدفة ، إلى جانب رصد ومعالجة البلاغات آلياً من خلال غرفة القيادة والسيطرة ،وقياس مؤشرات الأداء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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