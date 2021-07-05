السعودية | خطة تشغيلية متكاملة لنقل 60 ألف حاج.. هذه تفاصيلها

شكرا لقرائتكم خطة تشغيلية متكاملة لنقل 60 ألف حاج.. هذه تفاصيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعدت النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة، خطة تشغيلية متكاملة لنقل حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام.

وقال رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي لـ"العربية.نت": تشارك 1500 حافلة، إضافة إلى 100 حافلة التابعة لـ 54 شركة ومؤسسة نقل، وذلك لنقل 60 ألف حاج في حج هذا العام عن طريق النقل الترددي.

مادة اعلانية

كما أوضح أنه "ستنطلق أول رحلة في حج هذا العام في اليوم السابع من ذي الحجة، وتلتزم شركات النقل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية داخل كل حافلة، من خلال أماكن جلوس الحجاج بعدد 20 حاجاً في الحافلة الواحدة، لتحقيق التباعد وتوزيع الحافلات بحسب اللون "الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق" على 4 مسارات كل مسار يرتبط بموقع سكن الحاج".

كما أشار إلى أن من البروتوكولات المعمولة لدى النقابة في الحج، تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية وتوزيع المعقمات داخل الحافلات، كذلك حصول جميع العاملين على لقاح كورونا حتى ولو جرعة واحدة، بالإضافة إلى إلزام شركات النقل بذلك، وعلى جميع العاملين في الحج سواء فنيين أو سائقين أو مشرفين أو مرحلين أو إداريين.