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تستعد 30 مركزاً صحياً بمكة المكرمة لتطعيم المرشحين لأداء فريضة حج هذا العام 1442هـ، ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية.
وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أنه سيتم توفير اللقاحين في كل من المراكز الصحية التالية: العتيبية، والسليمانية، والهنداوية، وبطحاء قريش، والحسينية، وقرية الخضراء، والعدل، والضيافة، وبحرة، والهجرة، والهجلة، والزيماء، والملاوي، والتنعيم، والإسكان، والبجيدي، والكر شداد، واليمانية، وجرول، والزاهر، والراشدية، والشرائع ٧، وحراض، والكعكية، وشارع الحج، والنورية، وجعرانة، والشرائع ٢، و أم الراكة، ووادي نعمان.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 02:51 PM
يتم توفير لقاحين ضد الشوكية والموسمية30 مركزاً صحياً بمكة تستعد لتطعيم المرشحين للحج
تستعد 30 مركزاً صحياً بمكة المكرمة لتطعيم المرشحين لأداء فريضة حج هذا العام 1442هـ، ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية.
وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أنه سيتم توفير اللقاحين في كل من المراكز الصحية التالية: العتيبية، والسليمانية، والهنداوية، وبطحاء قريش، والحسينية، وقرية الخضراء، والعدل، والضيافة، وبحرة، والهجرة، والهجلة، والزيماء، والملاوي، والتنعيم، والإسكان، والبجيدي، والكر شداد، واليمانية، وجرول، والزاهر، والراشدية، والشرائع ٧، وحراض، والكعكية، وشارع الحج، والنورية، وجعرانة، والشرائع ٢، و أم الراكة، ووادي نعمان.
، 30 مركزاً صحياً بمكة تستعد لتطعيم المرشحين للحج ،
المصدر : الخليج 365
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