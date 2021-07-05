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فيديو.. شاحنة تصطدم بعدة مركبات وتنقلب عقب فقدان السيطرة عليها بمحايل عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - في حادث وثقته كاميرا مراقبة ووقع عند تقاطع إشارة الضرس أسفر عن تحطم المركبات

وثقت كاميرا مراقبة، صباح اليوم، لحظة وقوع حادث مروع لشاحنة كبيرة خارجة عن السيطرة اصطدمت بالعديد من السيارات المحيطة بها عند تقاطع إشارة الضرس بمحافظة محايل عسير.

وأسفر الحادث عن انقلاب الشاحنة بعد اصطدامها بالعديد من السيارات.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 02:43 PM

في حادث وثقته كاميرا مراقبة ووقع عند تقاطع إشارة الضرس أسفر عن تحطم المركبات

فيديو.. شاحنة تصطدم بعدة مركبات وتنقلب عقب فقدان السيطرة عليها بمحايل عسير
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

وثقت كاميرا مراقبة، صباح اليوم، لحظة وقوع حادث مروع لشاحنة كبيرة خارجة عن السيطرة اصطدمت بالعديد من السيارات المحيطة بها عند تقاطع إشارة الضرس بمحافظة محايل عسير.

وأسفر الحادث عن انقلاب الشاحنة بعد اصطدامها بالعديد من السيارات.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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