شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود السعيرة بالخفجي متوفياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت جمعية "عون" للبحث والإنقاذ، اليوم الإثنين، العثور على مفقود السعيرة بالقرب من الخفجي متوفى.

وقد تلقت جمعية "عون" في وقت سابق بلاغا بفقدان المواطن عبدالرحمن الرشيدي (28) عاماً، ويستقل سيارة "هايلكس 2010"، وذلك بالقرب من محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، حيث انطلق أعضاء الجمعية على الفور للبحث عنه.

وقالت الجمعية أنها تلقت من الكنترول الميداني لفريق البحث، خبر العثور على المفقود، متوفىً، بعد ساعات من البحث عنه، وذلك بواسطة أشخاص من قبل أعضاء الجمعية، داعية له بالرحمة والمغفرة.