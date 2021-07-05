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مجلس الشورى يطالب باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا مجلس الشورى الهيئة للملكية الفكرية بالتعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

كما طالب الهيئة، خلال جلسته التي عقدت اليوم، بإدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقًا لخطتها الاستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

وحث الهيئة السعودية للملكية الفكرية على الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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