شكرا لمتابعة خبر عن "الشوري" يطالب بدراسة سبل لضمان فرص التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم العالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة أميرة الجعفري،هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة سبل كفيلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص الالتحاق بمراحل التعليم العالي.

واقترح عضو الشورى، ناصر الموسى، إضافة ممثل من وزارة الثقافة وممثل من الهيئة العامة للترفيه ، وإضافة عضوتين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جهته، طالب عضو المجلس، عاصم مدخلي، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة إمكانية تقديم الخدمات الالكترونية الشاملة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات لمستفيديها.

وشددت الدكتورة نجوى الغامدي على ضرورة تنسيق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الصحة لرفع جودة برامج فحص السمع لحديثي الولادة ورفع كفاءة البرامج الحالية لتشمل جميع حديثي الولادة، مشيرةً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد شبكة متكاملة لبرامج الفحص المبكر.

وأشار عضو الشورى، الدكتور عبدالله النجار، إلى أن التخصيص يعتبر أحد مستهدفات رؤية 2030 مؤكدًا ضرورة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات التي تضمن حياة كريمة وميسرة وجيدة لهم وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص.