شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قانوني يوضح الفروقات بين العمل في القطاع الحكومي والخاص بالنسبة للمرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان العنزي، الإجراءات التي تلجأ إليها المرأة عندما تتعرض إلى إساءة من العمل أو مدير العمل.

وقال العنزي خلال برنامج " صباحكم SBC " : إذا كانت الإساءة عبارة عن تحرش تخضع إلى الجهات الشرطية والنيابة، وإذا كانت إساءة لكرامتها فهناك لائحة داخلية للمؤسسة يجب أن تلتزم بها ويمكن أن تلجأ للشرطة إذا تعرضت للضرب أو الإساءة لسمعتها.

وأشار العنزي إلى الأخطاء التى تحصل من السيدات في القطاع الخاص وهي عدم الالتزام بالوقت المحدد للعمل الحصول على الإجازات بدون مبرر عدم الرغبة في التطوير.

وأضاف أن بعض الأخطاء تؤدي إلى أنهاء العمل ومنها رفع الصوت على صاحب العمل أو الإهانة تقديم أوراق غير صحيحة للتوظيف.

وأكد على أن القطاع العام يخدم المصلحة العامة والقطاع الخاص يخدم مصلحته الخاصة موضحًا أن التعيين في القطاع الحكومي يتم عن طريق المسابقات برواتب محددة ولكن التعيين في القطاع الخاص يتم من خلال الإعلان عن حاجته للعاملين.

وتابع أن القطاعين شبه متقاربين في الحقوق، حيث تعمل المرأة حسب أوقات الدوام المسموح به للعمل وبعض الوظائف تكون عن بعض حفاظا على خصوصيتها حيث لايسمح لها العمل في الوظائف الشديدة والمرهقة مثل المصانع.