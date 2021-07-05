شكرا لمتابعة خبر عن شيخ باعة العسل بالطائف: ‎المملكة تنتج أجود أنواع العسل بسبب تنوع الغطاء النباتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

قال مقبول الطالحي شيخ باعة العسل با‎لطائف أن المملكة تنتج أجود أنواع العسل بسبب تنوع وتدرج الغطاء النباتي.

وأوضح شيخ باعة العسل أنه يعمل في مجال العسل منذ 34 سنة، مبينا أن سوق العسل بالطائف وجهة النحالين داخليا وخارجيا.

وأضاف الطالحي أن كل شجرة لها توقيت في إنتاج العسل، مشيرا إلى أن المملكة فازت بالميدالية الذهبية في جودة العسل.

وأكد أن أنواع العسل في المملكة لاحصر لها ،لافنا إلى أنه يوجد مزاد للبيع العسل و آلية لاستقبال العسل ويتم معاينتها بحسب الجودة ومدى ثقل العسل وعند اكتمال المواصفات يقبل في المزاد ويتم بيعه للمستهلكين.

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