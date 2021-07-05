شكرا لمتابعة خبر عن جامعة حائل تواصل استقبال طلبات القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

تواصل جامعة حائل استقبال طلبات القبول الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، الذي انطلق يوم أمس الأحد ويستمر حتى يوم الخميس المقبل ٢٨ ذي القعدة.

وأوضح الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني، عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل، أن الجامعة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، قامت بالاستعداد المبكر قبل إطلاق بوابة القبول لتهيئة نظام القبول التي تمت من خلال وضع خطة عمل متكاملة للتأكد من سلامة الأنظمة التكاملية للقبول، والتحقق من صحة بيانات الطلبة المتقدمين، والربط مع الأنظمة الأخرى كنظام "نور"، ونظام "يسر"، والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني للقياس، حيث تم تشكيل فريق عمل تقني للدعم والمساندة في أثناء عملية استقبال الطلبات على بوابة القبول، من خلال فريق عمل تقني يقوم بتقديم وتوفير الدعم لجميع الطلاب عبر منصة خاصة بعمادة القبول والتسجيل، مبيناً أن عملية القبول تتم على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى مرحلة استقبال الطلبات، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة فرز طلبات المتقدمين والمتقدمات التي تتم فيها عملية المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًّا وبشكل آلي وفق معايير النسبة الموزونة، بعدها تأتي مرحلة إعلان أسماء المرشحين للقبول إلكترونيًّا والتي ستكون يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ، حيث يتطلب من كافة الطلبة المرشحين الدخول على بوابة القبول، وتأكيد عملية القبول أو رفضه في حال عدم الرغبة في استمرار القبول.

وأشار إلى ان المنافسة تتم على السنة التحضيرية لمرحلة البكالوريوس في ثلاثة مسارات وهي المسار التمهيد الصحي، والمسار العلمي والهندسي، والمسار الإنساني، وهذه المسارات تقوم بإعداد الطلبة في السنة التحضيرية وتهيئتهم للبرامج الأكاديمية، وأضاف أن الجامعة أطلقت مؤخراً حزمة من البرامج فى مرحلة الدبلوم في الكلية التطبيقية، والتي بدورها سوف تسهم في تهيئة الطلبة لسوق العمل، حيث تم طرح حزمة من برامج الدبلوم وهي: الإعلان والاتصال التسويقي، المحاسبة، تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات، تقنية المعلومات، تقنية هندسة الشبكات.

وأكد الزهراني أن ترتيب الخيارات في أثناء التقديم الإلكتروني يأتي بناء على أولوية الرغبات المدخلة من قبل المتقدمين أنفسهم، وستكون عملية القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًّا وبشكل آلي حسب النسبة الموزونة وهي:

- النسبة الموزونة لكافة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، القسم العلمي (العلوم الطبيعية) (35% من النسبة التراكمية في الثانوية العامة، 35% من درجة اختبار القدرات العامة، 30% من درجة الاختبار التحصيلي).

- النسبة الموزونة لكافة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، القسم الأدبي (العلوم الشرعية) (50% من النسبة التراكمية في الثانوية العامة، و50% من درجة اختبار القدرات العامة)، ويتم حساب عملية النسبة الموزونة الآليا، ويتم قبول الطلاب حسب رغباتهم المدخلة في بوابة القبول وفق المعايير المعتمدة.

كما أضاف أن المسارات المتاحة للطلبة، والحد الأدنى للنسبة الموزونة اللازمة للتقديم تتمثل في:

• طلبة القسم العلمي الذين نسبتهم الموزونة 80% فأكثر يتاح لهم المفاضلة على المسار التمهيدي الصحي، أو المسار التحضيري العلمي الهندسي.

• طلبة القسم العلمي الذين نسبتهم الموزونة 70% فأكثر وأقل 80% يتاح لهم المفاضلة على المسار التحضيري العلمي الهندسي فقط.

• طلبة القسم الأدبي الذين نسبتهم الموزونة 70% فأكثر يتاح لهم المفاضلة على المسار التحضيري الإنساني فقط.

• طلبة القسم العلمي والأدبي الذين نسبتهم الموزونة أقل من 70% وأكثر من أو تساوي 60% يتاح لهم المفاضلة على دبلوم كلية التطبيقية. وأشار إلى أن النسب الموزونة بحدها الأدنى شرط للتقديم، أما القبول فيتم حسب المقاعد الشاغرة، ويعتمد ذلك على عدد المقاعد الشاغرة والمتاحة للقبول.

وختم الدكتور الزهراني حديثة بأن الجامعة ستنفذ دورات وبرامج لتهيئة المقبولين والمقبولات خلال السنة التحضيرية، يتم من خلاها تعريفهم بجميع البرامج الأكاديمية والمتاحة، والتي تجاوز أربعين برنامجًا أكاديميًّا، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المتقدمين والمتقدمات في حياتهم العلمية القادمة.