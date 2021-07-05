شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تكشف عن خطة عمل المسالخ خلال عيد الأضحى المبارك 1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن استعداداتها لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ، عبر خطة متكاملة، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن خطة عمل المسالخ شملت التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان رضا المستفيد ولاستيفاء الشروط الصحية والفنية التي توفر بيئة مناسبة لاستهلاك اللحوم، بالإضافة إلى العمل على التوعية والإرشاد للمستفيدين، مشيراً الى إمكانية حجز الموعد للاستفادة من خدمات المسلخ، وذلك من خلال أيقونة الحجز عبر بوابة الأمانة الالكترونية، وسيتم تفعيل خدمة حجز موعد لذبح الأضاحي في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، مُبيناً أنه تم السماح للمطابخ الحاصلة على التراخيص الالكترونية من بوابة الأمانة الالكترونية بذبح الأضاحي خلال أيام العيد؛ تخفيفاً على المستفيدين وتفادياً للزحام.

وأشار م. زياد مغربل إلى خطة سير ذبائح الأفراد تسير بشكل تخطيطي والتي وضعتها الأمانة، والتي تبدأ بمرحلة استلام الأضاحي وهي مرحلة الترقيم، تليها مرحلة الكشف قبل الذبح، من ثم مرحلة السلخ والتجويف.

ونوه إلى تضمين خطة الأمانة لمرحلة الكشف البيطري التي تتبعها مرحلة التقطيع والتسليم، ولسلامة توالي الذبائح تلو الأخرى حرصت على مرحلة النظافة والتخلص من النفايات، وعلى إثر ذلك تأتي مرحلة تسليم اللحوم، وبعدها مرحلة الرش والتطهير ونقل المخلفات للمردم الصحي.

وأضاف وكيل الأمين للخدمات أنه تم تجهيز صالة الذبح الخاصة بذبائح الاغنام للأفراد بالعربات والأدوات اللازمة، وتهيئة الحظيرة الخاصة بها مع تركيب مظلة للتخفيف من تأثير الحرارة على الأنعام، وصالة مخصصة للذبائح الكبيرة (أبقار – جمال) للأفراد، بالإضافة إلى صالة الذبح الخاصة بالملاحم والمتعهدين والذبائح الكبيرة تم تجهيزها بالعربات والرافعات والأدوات اللازمة وتهيئة حظائرها؛ لاستقبال الأعداد المتوقع تزايدها خلال الموسم.

وأكد المهندس زياد مغربل على أنه تم توزيع طاقم العمل في المسلخ؛ لتغطية جميع ساعات العمل، وخصوصا أوقات الذروة بكفاءة عالية بما فيه من أطباء بيطريين، ومشرفين، وجزارين، وعمال نظافة، وعمال التحميل، وسائقي السيارات المبردة، وصرف الملابس والستر وجميع المستلزمات والعهد، منوّهاً إلى أن الطاقم المُكلّف بالمسلخ يبلغ (200) فرداً منهم (12) من الأطباء والمساعدين البيطريين، و(75) جزار، و(97) عامل، ومراقبین صالات، و(10) إداريين، بالإضافة إلى التعاقد مع حراس أمن من إحدى الشركات الأمنية المتخصصة بعدد من رجال الأمن والمشرف، حيث أن دوام مسلخ الدمام المركزي خلال عيد الأضحى ١٤٤٢هـ سيكون - بمشيئة الله - بعد صلاة الفجر مباشرة يبدأ استلام الأضاحي حتى أذان المغرب، وعليه تم زيادة عدد الكراسي في صالة الانتظار وصيانة أجهزة التكييف ودورة المياه مع تواجد عدد من العمالة؛ لمباشرة الصالة والحفاظ على نظافتها طوال فترة العمل، وتجهيز خيمة مكيفة لاستقبال المستفيدين؛ وذلك لتخفيف الضغط على صالة الانتظار الرئيسية.