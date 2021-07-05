شكرا لمتابعة خبر عن بلدية الخبر تدشن حديقة التدوير البيئية على مساحة 1800م2 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

دشنت بلدية محافظة الخبر، اليوم الاثنين 25/11/1442، حديقة التدوير البيئية في بادرة تعد الأولى من نوعها بمواد ومكونات معاد تدويرها بالكامل.

وأوضح المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن تدشين هذه الحديقة تأتي استمراراً لبرامج البلدية الصديقة للبيئة لإيجاد جيل يواكب تطورات العصر وغرس روح التعاون والحفاظ على البيئة من خلال مبادرة إعادة التدوير وزيادة الوعي بثقافة إعادة التدوير لضمان الحفاظ على نظافة مدينتنا بيئياً لتكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي أن حديقة التدوير التي تم انشاؤها تأتي على مساحة تزيد عن 1800 متر مربع وتحتوي على ألعاب معاد تدويرها من اطارات السيارات وبعض الأجزاء الخشبية ومشايات من مخلفات الرخام والسيراميك وبعض الأحجار الموزعة لتشكل حديقة تكتمل فيها كل العناصر التي شكلت لوحة فنية بجمال محتوياتها وطريقة تصميمها، كما تحتوي على جلسات مظللة من بقايا سعف النخيل وطاولات خشبية، وحاويات تدوير " بلاستيك – زجاج – ورق " ، وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، وزراعة أشجار بأحواض علب الدهانات والحاويات البلاستيكية وعربات اليد، وطاولة ألعاب تنس مصنوعة من بقايا حاوية، فيما تم استحداث أرضية من المطاط بمساحة 600م2 تحتوي على رسومات أرضية بأشكال تفاعلية .

وأكد الزايدي أن هذه الحديقة تأتي لتعزيز مبدأ الاستدامة والمساعدة في إبراز جمال الخبر للأجيال الناشئة، مؤكدا الالتزام بالاستثمار والابتكار لتقديم مشروعات ترفيهية وتشجيع الزوار على استخدام المنتجات المعاد تدويرها بهدف الحد من انبعاثات الكربون وهي رؤية فريدة تعليمية وترفيهية أصبحت حقيقة ملموسة في الخبر.