شكرا لمتابعة خبر عن مركز لقاح كورونا بجامعة الإمام يبدأ تطعيم الفئة العمرية 12-18عام بلقاح فايزر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

بدأ مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مطلع الأسبوع الماضي، استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18 عاماً.

أوضح ذلك عميد كلية الطب المشرف العام على مركز اللقاح الدكتور طارق العسبلي، وأبان أن مركز اللقاح المقام في صالة المعارض بمبنى المؤتمرات في الجامعة يعمل على تنفيذ المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا)؛ مؤكداً أنه تم البدء في إعطاء لقاح (فايزر) للفئة العمرية (١٢-١٨ عاماً) بالتاريخ الميلادي؛ مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة من مراحل الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا تم البدء بها بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال وزارة الصحة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.

وأضاف عميد كلية الطب: هذه الخطوة تأتي استمرارًا للتعاون والتشارك مع وزارة الصحة، والتقيد بالبروتوكولات الصحية الصادرة عنها، إضافة إلى أنها ثمرة للجهود التي تبذل من قبل الجامعة للتوسع في إعطاء اللقاح، بعد تجاوزت نسبة الذين أخذوا اللقاح من السكان البالغين في المملكة (٧٠%) من المواطنين والمقيمين.

وبين الدكتور العسبلي أن المركز يعمل تحت إشراف ومتابعة منسوبي كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويقدم الجرعات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12بعد منتصف الليل ما عدا يوم الجمعة، ويحوي عدد من العيادات المتخصصة لتقديم اللقاح، وعيادة للطوارئ وقاعات للاستقبال والاستراحات بعد أخذ الجرعات لضمان سير رحلة التطعيم بدءاً من التسجيل وحتى تلقي الجرعة ومغادرة المركز، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.