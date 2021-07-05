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العثور على مفقود السعيرة بالخفجي «متوفى»

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الإثنين، عثورها على «عبد الرحمن الرشيدي» مفقود السعيرة قرب الخفجي بالمنطقة الشرقية، متوفى، وذلك بعد ساعات من البحث عنه.

وذكرت الجمعية –عبر تويتر- أنها «تلقت من الكنترول الميداني خبر العثور علي مفقود السعيرة، من قبل أعضاء الجمعية، متوفى، نسأل الله له المغفرة و الرحمة».

كانت الجمعية تلقت أمس الأحد، بلاغًا عن مفقود السعيرة بالقرب من الخفجي، ويدعى «عبدالرحمن عبدالله الرشيدي» ويبلغ من العمر 28 سنة، وكان يقود سيارة هايلكس 2010 .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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