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الصحة للحجاج: فاصل يومين بين أخذ لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية

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الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وزارة الصحة، أنه يمكن لحجاج الداخل والعاملين الصحيين بموسم الحج، أخذ لقاحي الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية في نفس اليوم، على أن يفصل بينهما وبين أخذ لقاح يومين أو أكثر.

وأضاف حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنه «بشكل عام يمكن إعطاء لقاح الحمى الشوكية ولقاح الانفلونزا الموسمية في نفس اليوم، ويفصل بينهما وبين لقاح كوفيد-١٩ بفاصل يومين أو أكثر، وذلك لحجاج الداخل لموسم ١٤٤٢هـ وأيضًا للعاملين الصحيين في الحج».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد توصيات علمية تفيد بإيقاف أدوية المضادات الحيوية قبل أو بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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