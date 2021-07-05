الشيخ المنيع: لا يجوز دفع المال للحصول على وظيفة

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كِبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، إنه لا يجوز دفع المال من أجل الحصول على وظيفة، وأإه ينبغي للشخص الحرص على البحث عن عمل.

وأضاف الشيخ المنيع خلال استضافته في برناجم «يستفتونك» المذاع على قناة الرسالة»، أن الله لا يبارك لمن حصل على الوظيفة عن طريق المال أو الرشوة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن الله الرائش والمرتشي والرائش بينهما».

وطالب الباحثين عن العمل بالاجتهاد في البحث وألطلب من الله تيسير الأمور وتسهيلها.

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