طبيب: حالتان مستثنتان من لقاح كورونا لفئة 12-18سنة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور ماجد الشمراني، إنه لا استثناء في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، إلا في حالتين فقط، وهما الأطفال أصحاب الأمراض الوراثية، ومن أصابه التحسس من اللقاح نتيجة الجرعة الأولى.

وأشار الشمراني في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح السعودية» المذاع على قناة «السعودية» أن لقاح (فايزر) للفئة العمرية من (12- 18) سنة يوفر حماية شاملة من الإصابة بالمرض والمضاعفات ونقل العدوى للأسرة، خاصة بعد العودة إلى الدراسة (وفقا للموقع الالكتروني لهيئة الإذاعة والتليفزيون).

وأضاف أن فترة التباعد بين الجرعتين الأولى والثانية للقاح فايزر ستكون من 6 أسابيع إلى 12 أسبوع، وأنه لا يوجد أي آثار جانبية للقاح على الأطفال.

وحول احتمالية إصابة الأطفال أقل من 12 عام للفيروس، قال الشمراني، إن نسب إصابتهم ونقلهم العدوى كالكبار ولا يوجد فرق بينهما.

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