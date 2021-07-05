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أمانة العاصمة المقدسة تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية

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الرياض - محمد عبدالله - ضبطت أمانة العاصمة المقدسة اليوم موقعًا لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة بأن الفرق الرقابية التابعة لها تمكّنت من ضبط الموقع المخالف بمنطقة – بئر الغنم - يتم بداخلة تربية وذبح الدجاج في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث أغلقت البلدية الموقع من قبل الفرق الرقابية وتم تطبيق الغرامات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على صحة المستهلكين، وأسفرت الجولات عن ضبط 1500 عبوة حلويات متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء النقل والتخزين، وتم اتخاذ اللازم وإتلاف جميع العبوات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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