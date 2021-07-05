بدء القبول لمرحلة البكالوريوس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

الرياض - محمد عبدالله - بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة باستقبال طلبات الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن القبول سيستمر حتى يوم 5/ 12/ 1442 هـ، وسيتم إعلان نتائج المرشحين وبدء تأكيد القبول يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة المقبل، وسيكون القبول متاحًا في المسار النظري بكليات: الشريعة، والدعوة وأصول الدين، والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والأنظمة والدراسات القضائية، وفي المسار العلمي الذي يشمل القبول في السنة التحضيرية المؤهلة للالتحاق بكليات: العلوم، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والهندسة.

وأفادت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن عملية القبول تخضع للمفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة الموزونة في المسار العلمي، بواقع 30 % للثانوية العامة 30 % لاختبار القدرات 40% للاختبار التحصيلي, وفي المسار النظري بواقع 50 % للثانوية العامة 50 % لاختبار القدرات.

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