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القيادة تهنئ رئيس جزر القمر بذكرى استقلال بلاده

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الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى (وفقا لوكالة الأنباء –واس)، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية القُمر المتحدة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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