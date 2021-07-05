شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : شباب الوطن يقوم بأدوار تطوعية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالفرق التطوعية وما تقدمه من دعم ومساندة لأعمال الإنقاذ تحت إشراف الجهات المختصة.

وأضاف سموه " شباب الوطن يقوم بأدوار تطوعية كبيرة في العديد من المجالات ومن أهمها مساندة الجهات الرسمية في عمليات البحث والإنقاذ وهذا جهد مقدر من الجميع وثقافة نتطلع لنشرها بين أوساط الشباب ليساهموا في دعم الجهود وإنقاذ الأرواح بمشيئة الله".

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين رئيس فريق المحترفون للبحث والإنقاذ التطوعي خالد بن عبدالعزيز العيسى يرافقه أعضاء الفريق .

وقدم العيسى شكره لسمو أمير المنطقة على استقبال أعضاء الفريق والاستماع لتوجيهات سموه التي ستساهم في تطوير العمل والمشاركة بشكل أفضل خلال الفترة القادمة في أعمال البحث والإنقاذ.