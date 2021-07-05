شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : غرفة المنطقة تقوم بدور حيوي لدعم قطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار يرافقه رؤساء اللجان من مرشحي غرفة الشرقية في مجلس الغرف السعودية.

وأكد سموه على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به غرفة الشرقية في دعم قطاع الأعمال بالمنطقة وتميز أعضائها مما أهلها للحصول على رئاسة لجان مهمة في مجلس الغرف السعودية وهذا يُحملهم مسئولية كبيرة للاستمرار في هذا التميز وخدمة المنطقة بشكل خاص والاقتصاد السعودي بشكل عام.

ورفع عبدالحكيم العمار شكره لسموه الكريم على ما تلقاه الغرفة من دعم ومتابعة من سموه مؤكداً حرص الغرفة على القيام بدورها في خدمة القطاع التجاري في المنطقة وعلى مستوى المملكة من خلال لجان مجلس الغرف السعودية.