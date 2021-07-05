شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 500 سيارة مهملة وتالفة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية 500 سيارة مهملة وتالفة خلال شهر يونيو 2021 م، ضمن جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الجولات الميدانية تأتي لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.