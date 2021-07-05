الأرصاد : رياح سطحية وأتربة مثارة تحد الرؤية على محافظات مكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم – بمشيئة الله -، يفيد بنشاط للرياح السطحية، تشمل تأثيراتها أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة رابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا طفيفًأ في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) ، و طقس معتدل ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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