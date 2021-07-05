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شكرا لقرائتكم رفع رمال العواصف من شوارع الشقيق في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05
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رفع رمال العواصف من شوارع الشقيق في جازان
بهدف تحسين المظهر الحضري
متابعات الخليج 365 - واس
باشرت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، رفع الرمال المتراكمة في الشوارع بالمركز والقرى التابعة له نتيجة للعواصف الرملية التي تشهدها المنطقة .
تحسين المظهر الحضري:
وأبان رئيس البلدية المكلف هادي عتودي، أن البلدية تعمل وفق خطط منظمة خلال موسم الصيف لإزالة العوائق من الشوارع العامة والميادين وتحسين المظهر الحضري في الشقيق.
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