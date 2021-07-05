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رفع رمال العواصف من شوارع الشقيق في جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

رفع رمال العواصف من شوارع الشقيق في جازان

بهدف تحسين المظهر الحضري

متابعات الخليج 365 - واس

باشرت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، رفع الرمال المتراكمة في الشوارع بالمركز والقرى التابعة له نتيجة للعواصف الرملية التي تشهدها المنطقة .

تحسين المظهر الحضري: 

وأبان رئيس البلدية المكلف هادي عتودي، أن البلدية تعمل وفق خطط منظمة خلال موسم الصيف لإزالة العوائق من الشوارع العامة والميادين وتحسين المظهر الحضري في الشقيق.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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