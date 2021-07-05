توقعات بأداء قوي للشركات السعودية خلال الربع الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت شركة الراجحي المالية أن يكون الربع الثاني للشركات السعودية إيجابياً في الغالب، مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي مع زيادة تدريجية في الإنفاق المحلي عبر معظم القطاعات، كما ستكون التوقعات مدعومة بشكل أكبر بارتفاع أسعار النفط.

البتروكيماويات:

وأوضح تقرير بحثي للشركة، أن قطاع البتروكيماويات، قد يشهد ارتفاع حجم المبيعات وزيادة هوامش المنتجات بما يؤدي إلى تعزيز أرباح القطاع. فيما ترى الراجحي المالية أن قطاع المستشفيات، سيشهد دفعة في الإيرادات والربحية عبر ارتفاع معدلات الإشغال، وتأثير سنة الأساس المنخفضة في العام الماضي، بحسب العربية.

فيما يتوقع التقرير أن تكون نتائج شركات الإسمنت قوية خلال الربع، مدعومة بنمو أحجام البيع على أساس سنوي، ومع ذلك، قد تشهد مبيعات التجزئة انخفاضاً نتيجة تأثير سنة الأساس. كما من المتوقع أن يتأثر القطاع سلبياً بارتفاع تكلفة المدخلات والتعداد السكاني بعد تراجع أعداد الوافدين ما قد يؤثر على صافي الدخل الإجمالي وهوامش منتجي الأغذية.

أداء قوي:

وترى الراجحي المالية، أنه من المتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات أداءً قوياً للأرباح في الربع الثاني من عام 2021، مدعوماً بارتفاع أسعار المنتجات وحجم المبيعات وسط تحسن ديناميكيات السوق.

علاوة على ذلك، استمرت أسعار النفط في الارتفاع للربع الرابع على التوالي، حيث سجلت نموا بأكثر من 11% على أساس فصلي في الربع الماضي، مدفوعة بتحسن الطلب وسط اتفاق خفض إنتاج “أوبك+”، مما يدعم أسعار منتجات البتروكيماويات خلال الربع.

كما واصلت منتجات البوليمر الرئيسية (LDPE وHDPE وPP وPS) اتجاهها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 2-9% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المواد الأولية الرئيسية (النافتا: 7% مقارنة بالربع السابق ؛ البروبان: 3.5% ؛ البيوتان: 0.7%) بوتيرة أبطأ نسبياً، مما أدى إلى تحسين هوامش المنتجات في هذا القطاع. حيث توقع التقرير أن تسجل جميع شركات البتروكيماويات نمواً جيداً في الأرباح في الربع الثاني من عام 2021.

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