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أكّد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ أهمية التكامل الاقتصادي العربي، حيث وصفه بأنه "أولوية ملحة" في وقت تمثّل فيه التكتلات الاقتصادية حجر الأساس في النظام الاقتصادي العالمي.
وأشاد "العسومي"؛ خلال لقائه اليوم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي أحمد الني؛ بدور المجلس في دعم التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري في الوطن العربي، وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 12:33 PM
أشاد بدور مجلس الوحدة الاقتصادية في توثيق العلاقات التجارية"العسومي": التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "أولوية ملحّة"
أكّد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ أهمية التكامل الاقتصادي العربي، حيث وصفه بأنه "أولوية ملحة" في وقت تمثّل فيه التكتلات الاقتصادية حجر الأساس في النظام الاقتصادي العالمي.
وأشاد "العسومي"؛ خلال لقائه اليوم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي أحمد الني؛ بدور المجلس في دعم التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري في الوطن العربي، وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية.
، "العسومي": التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "أولوية ملحّة" ،
المصدر : الخليج 365
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