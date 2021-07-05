، "العسومي": التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "أولوية ملحّة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بدور مجلس الوحدة الاقتصادية في توثيق العلاقات التجارية

أكّد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ أهمية التكامل الاقتصادي العربي، حيث وصفه بأنه "أولوية ملحة" في وقت تمثّل فيه التكتلات الاقتصادية حجر الأساس في النظام الاقتصادي العالمي.

وأشاد "العسومي"؛ خلال لقائه اليوم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي أحمد الني؛ بدور المجلس في دعم التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري في الوطن العربي، وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية.