«الشورى» يطالب بالإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

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الدمام - شريف احمد - • عضو بالشورى يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات ذوي الإعاقة

• ضمان حصول ذوي الإعاقة على فرص الالتحاق بالتعليم العالي

أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وتضمن القرار أنه على الهيئة السعودية للملكية الفكرية الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وعلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقًا لخطتها الاستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

كما أنه على الهيئة السعودية للملكية الفكرية التعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

وطالب عضو الشورى د. عاصم مدخلي هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة دراسة إمكانية تقديم الخدمات الالكترونية الشاملة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات لمستفيديها.

ورأت عضو الشورى د. نجوى الغامدي ضرورة تنسيق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الصحة لرفع جودة برامج فحص السمع لحديثي الولادة ورفع كفاءة البرامج الحالية لتشمل جميع حديثي الولادة، مشيرةً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد شبكة متكاملة لبرامج الفحص المبكر..

وأشار عضو الشورى د. عبدالله النجار إلى أن التخصيص يعتبر أحد مستهدفات رؤية 2030 مؤكدًا ضرورة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات التي تضمن حياة كريمة وميسرة وجيدة لهم وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص.

طالبت عضو الشورى د. أميرة الجعفري الهيئة بدراسة سبل كفيلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص الالتحاق بمراحل التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أشار عضو الشورى د. صلاح الطالب إلى أن عوائد الصناديق الوقفية لا تكون مبالغها كافية لدعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة داعيًا إلى دعمهم و دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية.