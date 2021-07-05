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المسند: ذو القعدة 30 يوماً والاثنين يوم عرفة
غرة ذي الحجة توافق يوم الأحد 11 يوليو
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إنه وفقًا للحسابات الفلكية سيكون شهر ذي القعدة هذا العام 1442 هـ كاملًا (30 يومًا)، وغرة ذي الحجة توافق يوم الأحد 11 يوليو.
الاثنين يوم عرفة:
ولفت في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الوقوف بعرفة لعام 1442 هـ سيكون يوم (الاثنين) الموافق 19 يوليو، وعليه يكون عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو.
موعد الاقتران:
وتابع المسند أن موعد الاقتران سيكون عند الساعة 04:16 من فجر يوم (السبت) 30 ذي القعدة (10 يوليو) وسيمكث هلال ذي الحجة فوق أفق مكة نحو 35 دقيقة مساء (السبت).
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