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حريق في شقة بأحد أحياء جدة بسبب التماس كهربائي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

حريق في شقة بأحد أحياء جدة بسبب التماس كهربائي

تم إخلاء ساكني المبنى دون وقوع إصابات

متابعات الخليج 365 - جدة

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بأحد أحياء مدينة جدة بسبب تماس كهربائي.

لا إصابات: 

وذكر الدفاع المدني عبر حسابه على موقع تويتر بأنه تم إخلاء ساكني المبنى دون وقوع إصابات ولله الحمد.

حريق في شقة بأحد أحياء جدة بسبب التماس كهربائي - متابعات الخليج 365

مسببات الالتماس الكهربائي: 

كما نشر المدني، في تغريدة له عبر تويتر، إنفوجرافيك حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي وهي:

1- التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة.

2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.

3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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