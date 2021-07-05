- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم حريق في شقة بأحد أحياء جدة بسبب التماس كهربائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05
شارك الخبر
حريق في شقة بأحد أحياء جدة بسبب التماس كهربائي
تم إخلاء ساكني المبنى دون وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - جدة
تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بأحد أحياء مدينة جدة بسبب تماس كهربائي.
لا إصابات:
وذكر الدفاع المدني عبر حسابه على موقع تويتر بأنه تم إخلاء ساكني المبنى دون وقوع إصابات ولله الحمد.
مسببات الالتماس الكهربائي:
كما نشر المدني، في تغريدة له عبر تويتر، إنفوجرافيك حدد فيه 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي وهي:
1- التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة.
2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.
3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار