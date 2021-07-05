العثور على الرشيدي مفقود السعيرة متوفى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الخفجي

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الاثنين، عثورها على عبدالرحمن الرشيدي مفقود السعيرة قرب الخفجي بالمنطقة الشرقية، متوفى وذلك بعد ساعات من البحث عنه.

المفقود متوفى:

وقالت الجمعية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنها تلقت من الكنترول الميداني خبر العثور علي مفقود السعيرة، من قبل أعضاء الجمعية، متوفى، سائلة الله له المغفرة والرحمة.

وكانت جمعية عون قد تلقت يوم أمس بلاغًا عن مفقود السعيرة بالقرب من الخفجي، ويدعى عبدالرحمن عبدالله الرشيدي ويبلغ من العمر 28 سنة، وكان يقود سيارة هايلكس 2010 .

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