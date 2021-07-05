والدة الزميل راشد القياسي في ذمة الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتقدم شركة متابعات الخليج 365 للنشر والتوزيع بجميع منسوبيها ممثلة في صحيفة “متابعات الخليج 365” الإلكترونية بالتعازي والمواساة للزميل د.راشد بن سراح القياسي – مساعد المدير العام – في وفاة “والدته”.

ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولتقديم التعازي الاتصال على الرقم:

0507888016



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