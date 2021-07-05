الصحة توضح الفاصل الزمني بين لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن لحجاج الداخل والعاملين الصحيين بموسم الحج، أخذ لقاحي الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية في نفس اليوم، على أن يفصل بينهما وبين أخذ لقاح كورونا يومين أو أكثر.

اللقاحات:

وأوضح حساب الصحة 937 التابع للوزارة عبر موقع تويتر أنه بشكل عام يمكن إعطاء لقاح الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية في نفس اليوم، ويفصل بينهما وبين لقاح كوفيد-١٩ بفاصل يومين أو أكثر، وذلك لحجاج الداخل لموسم ١٤٤٢هـ وأيضًا للعاملين الصحيين في الحج.

جرعات لقاح كورونا:

من جهة أخرى كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في السعودية والتي تجاوزت (18) مليونًا و326 ألف جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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