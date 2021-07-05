، "حملة بلدية" للقضاء على ظاهرة غسل السيارات في شوارع مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع الجهات الأمنية.. وتم إتلاف 525 من الأدوات والبراميل المستخدمة

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -بالتنسيق مع الدوريات الأمنية- حملة ميدانية موسعة، على المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية مخالفة.

وأوضحت بلدية المعابدة، أن الفِرَق الرقابية قامت بحملة مكثفة على مواقع تَواجد المخالفين التي تتمركز في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات، في إطار استمرار حملة مكافحة الغسيل العشوائي للسيارات في الطرقات العامة وغسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها.

وجرى خلال الحملة مصادرة وإتلاف 525 من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة.

وتسعى الأمانة للقضاء على هذه الظاهرة؛ لما تُسببه من أضرار للبنية التحتية وإتلاف لطبقات الأسفلت وتحويل الطرق إلى أخاديد وحفر بسبب تراكم مياه الغسيل العشوائي، بالإضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه.

وتشير البلدية إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ على ظاهرة الغسيل العشوائي المشوهة للمظهر الحضاري؛ وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات ٩٤٠.