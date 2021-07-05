محمد بن مسعود - الدمام - تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل). وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-05 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل). وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً. 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 10:20 AM تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل). وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

، يوم ماطر في عسير.. والأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء ،

المصدر : الخليج 365

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