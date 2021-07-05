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الجوازات توضح شرط مهم لدخول المقيم إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات شرط مهم لدخول المقيم إلى المملكة، وذلك ردا على أحد الاستفسارات.

‏‎‎وقالت الجوازات " ليتمكن المقيم من دخول المملكة يشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يوم بأحد الدول التالية:

الأرجنتين ، البرازيل ، اندونيسيا ، جنوب أفريقيا ، باكستان ، تركيا ، لبنان ، مصر ، الهند ".

‏كان حساب العناية بالعملاء التابع للجوازات تلقى استفسار من متابع بالقاهرة يتساءل عن الإجراءات المطلوبة للعودة للمملكة كمرافق كفيله.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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