شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح شرط مهم لدخول المقيم إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات شرط مهم لدخول المقيم إلى المملكة، وذلك ردا على أحد الاستفسارات.
وقالت الجوازات " ليتمكن المقيم من دخول المملكة يشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يوم بأحد الدول التالية:
الأرجنتين ، البرازيل ، اندونيسيا ، جنوب أفريقيا ، باكستان ، تركيا ، لبنان ، مصر ، الهند ".
كان حساب العناية بالعملاء التابع للجوازات تلقى استفسار من متابع بالقاهرة يتساءل عن الإجراءات المطلوبة للعودة للمملكة كمرافق كفيله.