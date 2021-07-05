شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح شرط مهم لدخول المقيم إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات شرط مهم لدخول المقيم إلى المملكة، وذلك ردا على أحد الاستفسارات.

‏‎‎وقالت الجوازات " ليتمكن المقيم من دخول المملكة يشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يوم بأحد الدول التالية:

الأرجنتين ، البرازيل ، اندونيسيا ، جنوب أفريقيا ، باكستان ، تركيا ، لبنان ، مصر ، الهند ".

‏كان حساب العناية بالعملاء التابع للجوازات تلقى استفسار من متابع بالقاهرة يتساءل عن الإجراءات المطلوبة للعودة للمملكة كمرافق كفيله.