شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الفاصل الزمني بين جرعات لقاحي الحمى الشوكية وكورونا للراغبين في الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة الفاصل الزمني بين جرعات لقاح الحمى الشوكية واللقاح المضاد لفيروس كورونا للراغبين في الحج هذا العام.

وذكرت الوزارة أنه بشكل عام يمكن إعطاء لقاح الحمى الشوكية ولقاح الانفلونزا الموسمية في نفس اليوم.

وأكدت على ضرورة أن يفصل بينهما وبين لقاح كوفيد-19بفاصل يومين أو أكثر، وذلك لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام، وأيضا للعاملين الصحيين في الحج.