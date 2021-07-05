شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يعلق على أداء طفل يعزف على العود ويغني: "أنت مطلوب عندنا في الترفيه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مع أداء طفل يغني ويعزف على العود.معربا عن إعجابه بموهبة الطفل الفنية. تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مع أداء طفل يغني ويعزف على العود.معربا عن إعجابه بموهبة الطفل الفنية. ونشر آل الشيخ فيديو عبر تويتر للطفل وهو يحمل العود ويغني أغنية "ضناني الشوق" للمطرب محمد عبده. وعلق تركي آل الشيخ على المقطع قائلا: " الله الله ياولدي انت مطلوب عندنا في الترفية … تواصل مع الاخ فراس المؤذن إذا سمحت".