شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح خطوات تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية من خلال منصة "أبشر".

وأوضحت أن خدمة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية عبارة عن خدمة إلكترونية تمكن المواطنون والمواطنات من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجلهم المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر افراد».

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر أفراد"، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات، لافتا إلى أن متطلبات الخدمة هي نسخة من جواز السفر.