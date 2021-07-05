حساب المواطن: إيداع دعم دفعة يوليو الأحد المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ44 (شهر يوليو 2021م) يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو الجاري.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والأربعون يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين، حول موعد نزول دعم دفعة يوليو، وأن يوم 10 من الشهر الحالي يوافق يوم السبت المقبل، وهو يوم إجازة، فهل سينزل الدعم يوم الخميس أم يوم الأحد؟.

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