تدشين 7 حدائق في الرياض بمساحة 75 ألف متر مربع

الرياض - محمد عبدالله - دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، 7 حدائق جديدة أنجزتها أمانة المنطقة خلال النصف الأول من 2021م، وتبلغ مساحتها 75 الف متر مربع،

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- أن الحدائق السبع هي: حديقة النخيل الرياضية وحديقة البلسم وحديقة حي لبن الغربي وحديقة حطين وحديقة النزهة الثانية وحديقة النسيم الغربي وحديقة بدر.

وأضافت أن الحدائق الجديدة تساهم في الارتقاء بجودة البيئة العمرانية وزيادة المساحات الخضراء في المدينة. وتضم الحدائق مساحات خضراء وممرات للمشاة ومناطق لألعاب الأطفال.

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