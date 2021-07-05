الحصيني عن طقس الإثنين: أجواء حارة نهارًا وأمطار على المرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا، مع هطول أمطار خفيفة على المرتفعات، ورياح متوسطة، اليوم الإثنين.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع أجواءً حارة نهارًا وأول الليل، تميل للاعتدال ومعتدلة أخر الليل. كما يتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان وسلطنة عُمان واليمن.

وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والشرقية والساحل الغربي من المملكة.

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