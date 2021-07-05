الأرصاد: أمطار وسحب رعدية على مناطق عدة وموجة حارة بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، فيما تتأثر المنطقة الشرقية بموجة حارة خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ المنطقة الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس تنورة» تشهد موجة حارة.

فيما تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، على منطقتي المدينة المنورة «المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية، رابغ».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة «العقيق، القرى، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد».

كما أن منطقتي عسير «أبها، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل، سراة عبيدة، ظهران الجنوب» وجازان «أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب» تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.