فريق طبي بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة عبر تقنية الطب الاتصالي

الرياض - محمد عبدالله - تمكّن فريق طبي بمستشفى الحرث العامّ من إنهاء معاناة مريضة حامل في الشهر التاسع مع جنينها، وذلك بإجراء عملية قيصرية عاجلة شاركت في العملية استشارية نساء عبر تقنية الطب الاتصالي .

وتفصيلًا، قالت الصحة في جازان: حضرت المريضة لقسم الطوارئ وهي تعاني من الآلام، وبعد إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات الإشعاعية تبين أنها تعاني من تقزم في النمو وضيق في الحوض مع نزول المشيمة في جدار الرحم واعتراض الجنين، جعلت المريضة في حالة خطيرة، ويصعب على المستشفى تحويلها إلى مستشفى آخر.

وأضاف: تم استخدام تقنية الطب الاتصالي والتواصل مع استشارية النساء والولادة المناوبة وعرض حالتها عبر تقنية الطب الاتصالي، حيث تم نقلها إلى غرفة العمليات وإجراء عملية قيصرية طارئة لها من قبل الفريق الطبي بمستشفى الحرث وبمشاركة لحظية من قبل استشارية النساء والولادة المناوب عبر تقنية الطب الاتصالي، والتي تكللت بالنجاح.

وبعد إجراء العملية تم نقل المريضة إلى قسم التنويم ومتابعة حالتها الصحية من قبل الفريق الطبي بقسم التنويم حتى تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى.