«مدني جدة» يُخمد حريقًا بإحدى الشقق السكنية دون إصابات

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت قوات الدفاع المدني بجدة من إخماد حريق في إحدى الشقق السكنية؛ نتيجة لحدوث تماس كهربائي، دون وقوع أية إصابات بين السكان.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في شقة بأحد المباني السكنية بسبب تماس كهربائي، وتم إخلاء ساكنيها دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

3أسباب لحرائق التماس الكهربائي

وفي تغريدة أخرى، أوضح الدفاع المدني 3 أسباب تؤدي لحدوث حرائق نتيجة التماس كهربائي، داعية لضرورة الحذر منها حتى يكون الجميع في مأمن من حدوث أية حرائق.

وتمثلت الأسباب الثلاث، في: التوصيلات الرديئة وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، إضافة لعدم تركيب قواطع كهرباء أوتوماتيكية.